ОДКБ окажет помощь Таджикистану в случае обострения ситуации на границе с Афганистаном

ДУШАНБЕ, 15 сентября. /ТАСС/. Государства - члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) едины во мнении и окажут Таджикистану помощь в случае обострения ситуации на границе с Афганистаном. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по итогам совместного заседания Совета министров обороны, Совета министров иностранных дел и Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ.

Он подчеркнул, что ситуация в Афганистане особенно беспокоит ОДКБ.

"Все государства - члены ОДКБ едины во мнении и еще раз подтвердили общую позицию. В случае обострения ситуации на южных рубежах ОДКБ Таджикистану будет оказана вся необходимая военная и дипломатическая помощь", - заявил Зась.

ОДКБ также призывают мировое сообщество расширить гуманитарную помощь населению Афганистана.

"В совместном заявлении стран ОДКБ содержится призыв к мировому сообществу в расширении гуманитарной помощи афганскому населению, в котором он крайне нуждается", - сказал Зась.