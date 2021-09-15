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Ситуация на Корейском полуострове
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В Сеуле заявили, что ракеты КНДР пролетели около 800 км

По данным южнокорейских военных, Пхеньян запустил 15 сентября две баллистические ракеты с промежутком в несколько минут

СЕУЛ, 15 сентября. /ТАСС/. Запущенные КНДР в среду ракеты пролетели около 800 км, высота полета в наивысшей точке составила 60 км. Об этом сообщил Комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея.

"По данным наших военных, дальность полета ракет составила 800 км, максимальная высота - 60 км", - говорится в кратком сообщении.

По данным КНШ, КНДР запустила в среду утром две баллистические ракеты с промежутком в несколько минут. Южнокорейские военные в связи с этим приведены в состояние повышенной готовности.

Президент страны проинформирован о пусках, позднее их планируется обсудить на внеочередном заседании Совета национальной безопасности.

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КНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
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