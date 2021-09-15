Страны ОДКБ приняли заявление о подтверждении приверженности Уставу ООН

ДУШАНБЕ, 15 сентября. /ТАСС/. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняла совместное заявление министров иностранных дел стран-участников о приверженности принципам Устава ООН. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по итогам совместного заседания Совета министров обороны, Совета министров иностранных дел и Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ.

"Сегодня также было принято совместное заявление министров иностранных дел нашей организации о подтверждении приверженности принципам Устава ООН и о дальнейшем сотрудничестве по обеспечению их неукоснительного соблюдения. Это актуально в нынешней ситуации. В этом документе наши государства отмечают, что принципы международного права являются базисом международных отношений, решительно отвергая одностороннюю трактовку и селективное применение принципов международного права, а также подтверждая главную ответственность Совета безопасности ООН за поддержание международного мира и безопасности", - сказал Зась.