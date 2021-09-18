Талибы заявили, что создание постоянного афганского правительства может занять месяцы

ТОКИО, 18 сентября. /ТАСС/. Процесс формирования постоянного правительства в Афганистане может занять длительное время вплоть до нескольких месяцев. Об этом в опубликованном в субботу интервью телеканалу NHK заявил официальный представитель катарского политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин.

Кто вошел в правительство Афганистана при талибах

"Министры все еще могут поменяться, и на формирование окончательного состава кабинета могут уйти дни или месяцы", - сказал он. Шахин также добавил, что талибы готовы "вступить в новую фазу и выстраивать двусторонние отношения с США". Однако, по его словам, Вашингтон должен разморозить афганские активы, поскольку Афганистан переживает серьезный гуманитарный кризис.

7 сентября захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" объявило состав временного правительства. Премьер-министром назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителями - лидер политического крыла радикалов мулла Абдул Гани Барадар и замглавы политического крыла движения мулла Абдул Салам Ханафи.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну.