В Белом доме заявили, что понимают позицию Франции в свете отзыва посла из Вашингтона

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Власти США понимают позицию Парижа в свете решения Франции отозвать для консультаций своего посла из Вашингтона. Об этом заявила в пятницу представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн.

"Мы находимся в тесном контакте с нашими французскими партнерами по поводу их решения отозвать посла <...> в Париж для консультаций. Мы понимаем их позицию и продолжим взаимодействовать в ближайшие дни, чтобы урегулировать разногласия", - говорится в письменном заявлении Хорн, распространенном пресс-пулом Белого дома.

По словам Хорн, США считают Францию своим "старейшим союзником и одним из наиболее сильных партнеров". "Мы разделяем долгую историю общих демократических ценностей и приверженности совместной работе для решения глобальных проблем", - отметила представитель СНБ.

Ранее в Париже объявили об отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии на фоне отказа Канберры от контракта с Францией на строительство подводных лодок в пользу партнерства с США.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, где это решение уже назвали "ударом в спину".