Президент Аргентины провел перестановки в кабмине

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 сентября. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес провел перестановки в кабинете министров после того, как проправительственный альянс показал плохие результаты на праймериз перед парламентскими выборами. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации главы государства.

"Президент Альберто Фернандес подтвердил этим вечером назначение новых членов правительства", - говорится в сообщении.

Председателем правительства был назначен губернатор провинции Тукуман Хуан Мансур вместо Сантьяго Кафьеро, который в свою очередь возглавит МИД. Новым министром безопасности был назначен Анибаль Фернандес, занимавший пост главы правительства во время президентского срока Кристины Фернандес де Киршнер, которая сейчас является вице-президентом.

Министерство сельского хозяйства возглавит Хулиан Домингес, образования - Хаиме Персик, науки - Даниэль Фильмус, который уже занимал этот пост в 2003-2007 годах.

Из сообщения пресс-службы следует, что Фернандес одобрил только одно из пяти заявлений об отставке, которые подали во вторник члены правительства из окружения вице-президента. О готовности покинуть пост тогда заявили министр внутренних дел Эдуардо де Педро, юстиции Мартин Сориа, окружающей среды Хуан Кабандье, культуры Тристан Бауэр и науки Роберто Сальварецца. Ряд СМИ, в том числе газета La Nación, назвали действия министров попыткой надавить на президента со стороны Фернандес де Киршнер.

12 сентября в Аргентине прошли первичные выборы, на которых были определены партии и кандидаты, которые примут участие в парламентских выборах 14 ноября. Проправительственный альянс "Всеобщий фронт" смог заручиться наибольшей поддержкой на праймериз только в шести из 23 провинций. После объявления результатов президент признал, что его правительство допустило ошибки в своей работе. Если результаты праймериз повторятся на выборах, сторонники правительства могут потерять относительное большинство в Палате депутатов и абсолютное - в Сенате.

Результаты праймериз привели к конфликту между главой государства и вице-президентом, которая в 2019 году предложила Фернандеса в качестве кандидата в президенты. В четверг она опубликовала открытое письмо, в котором раскритиковала экономическую политику правительства, и указала на необходимость перестановок в кабинете министров. В качестве нового председателя правительства она предложила Мансура.