В Пентагоне считают, что Россия может стать большей угрозой для США, чем Китай

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Россия в краткосрочной перспективе может представлять собой для США более серьезную проблему, чем Китай, хотя Пекин и остается "задающей ритм угрозой" для Вашингтона. Такую точку зрения, как сообщила в пятницу пресс-служба Пентагона, выразил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, выступая по видеосвязи на конференции в Литве.

"В ближайшие годы Россия с точки зрения безопасности может представлять для США и, конечно, для Европы основной вызов, с которым мы сталкиваемся в военной сфере. <...> Россия становится все более напористым противником, который по-прежнему полон решимости усиливать свое глобальное влияние и играть подрывную роль на мировой арене, в том числе посредством попыток [посеять] разногласия [между странами] Запада", - утверждает Кол.

По мнению представителя Пентагона, "российское поведение - в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в киберсфере - является главным вызовом для США и их союзников". "Слишком часто Москва подрывает прозрачность и предсказуемость, использует военную силу для достижения своих целей <...>. США продолжают внимательно следить за военной активностью России на восточном фланге НАТО и в регионе Черного моря", - заявил Кол.

Как добавили в пресс-службе американского оборонного ведомства, США трезво смотрят на вызовы со стороны России. "Мы будем взаимодействовать с Россией с позиции коллективной силы. <...> ВС США в Европе по-прежнему сильны, готовы и гибки, они обеспечивают надежное и эффективное сдерживание. В НАТО мы работаем с союзниками и партнерами над обеспечением готовности ВС для усиления надежного боевого сдерживания во всем трансатлантическом сообществе", - считает Кол.