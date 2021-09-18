Власти Норвегии потребовали от России большей открытости во время военных учений

ТАСС, 18 сентября. Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен потребовал от России большей прозрачности при проведении военных учений "Запад-2021". Об этом сообщила Норвежская государственная телерадиокомпания .

"Мы призываем Россию к открытости в отношении учений, - заявил Бакке-Йенсен. - Мы наблюдаем <...> неуклонно растущую военную активность России в соседних с Норвегией районах, как на севере, так и на юге. Норвегия вместе с союзниками внимательно следит за развитием событий".

Ранее с подобным призывом выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии проходят раз в два года. "Запад-2021" стал завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году. Практические действия войск проходили с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах, расположенных на территории РФ, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Белоруссии.

Всего в учениях были задействованы до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учения личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории РФ не превышало 6 400 военнослужащих.