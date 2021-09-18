ВС Китая объявили о проведении военных маневров около Тайваня после прохода эсминца США

ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Китая провели учения в режиме реального боя в районе Тайваньского пролива после прохода через него американского ракетного эсминца. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

"Восточная зона боевого командования НОАК провела 17 сентября военные учения в режиме реального боя в воздухе и на море в юго-западной акватории Тайваня, - говорится в заявлении военачальника. - Были использованы корабли, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и бомбардировщики".

Как уточняется в документе, опубликованном на странице этой военно-административной единицы в социальной сети WeChat, целью данных маневров было обеспечение комплексного взаимодействия кораблей и авиации, повышение боеспособности китайской армии. В нем уточняется, что учения "носят регулярный характер и направлены на обеспечение безопасности в акватории Тайваня".

Ранее Ши И заявил, что китайские вооруженные силы считают неприемлемым недавний проход американского ракетного эсминца Barry через Тайваньский пролив, поскольку подобные действия создают угрозу безопасности в регионе. По его словам, Пекин недоволен участившимися случаями появления кораблей США в данной акватории и рассматривает их как провокацию. "Это убедительное доказательство, что Соединенные Штаты - дестабилизирующий фактор в Тайваньском проливе, создающий угрозу безопасности", - уточняется в заявлении.