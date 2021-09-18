Посол Франции в Австралии назвал действия Канберры в отношении Парижа предательством

СИДНЕЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Посол Франции в Австралии Жан-Пьер Тебо, отозванный накануне Парижем для консультаций, сравнил с предательством действия Канберры из-за отказа австралийского правительства от соглашения о строительстве дизельных подводных лодок.

"У нас есть очень достоверные сообщения <...> о том, что все это [разрыв соглашения с Францией после создания трехстороннего партнерства AUKUS] готовилось в течение 18 месяцев. Это означает, что нам умышленно отводили глаза в течение 18 месяцев, пока <…> готовилось это преступление. Если имеющиеся данные о готовящемся предательстве <…> верны, а опровергнуты они не были, то это серьезное нарушение доверия и очень плохой сигнал", - сказал посол в вышедшем в субботу интервью изданию The Sydney Morning Herald.

Тебо также отметил, что австралийский министр обороны Питер Даттон связался со своим французским коллегой по поводу разрыва соглашения только после того, как об этом сообщили СМИ, но до этого "не было никаких предупреждений" о том, что Австралия, Великобритания и США разрабатывают план создания альянса. "Мы <…> предлагали [Австралии] рассмотреть более амбициозные цели и проекты, полагая, что открываем новый путь для существенного углубления нашего двустороннего сотрудничества, но всего через 15 дней после этого нам нанесли удар ножом в спину. Очевидно, такое решение, объявленное без предварительных консультаций, - не просто телефонного звонка, а реальной консультации в связи с масштабом последствий, означает фактическое нарушение доверия", - подчеркнул он, отметив, что этот шаг "противоречит не только букве, но и духу сотрудничества, которое существовало между Францией и Австралией".

Глава французского диппредставительства рассказал, что сотрудники посольства получили тысячи звонков и сообщений от австралийцев, "приносящих извинения, за действия своего правительства". "Мы думали, что мы [Австралия и Франция] друзья, <…> и прикрываем друг другу спины. К сожалению, наша спина не была прикрыта", - сказал посол.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых примут на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, которая назвала это решение "ударом в спину" и отозвала своих послов в Австралии и США для консультаций.