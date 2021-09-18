Спикер Рады заявил о готовности выдать листы для сбора подписей за его отставку

КИЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Председатель украинского парламента Дмитрий Разумков признал, что может не устраивать коллег по парламенту на своей должности, поэтому заявил о готовности выдать подписные листы для сбора подписей за его отставку, если кто-то из них желает его ухода. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина".

"Пожалуйста, если есть такое желание поменять председателя Верховной рады, все знают, что как только придет запрос, сразу выдам подписные листы", - сказал он.

В то же время он подчеркнул, что сам подавать в отставку не планирует. "Буду работать дальше, сколько мне будет отведено. Разговоры о моей отставке ходят уже давно. Посмотрим. Я этого не боюсь", - подчеркнул он, добавив, что даже если его позиция кому-то не нравится, менять ее он не собирается.

Кроме того, Разумков сообщил о том, что ему неожиданно поменяли охрану, однако отметил, что не считает это давлением. "Что касается давления. С одной стороны, когда ты находишься на больничном [Разумков второй раз заразился коронавирусом], а тебе начинают менять охрану, - для кого-то это, может быть, было бы давлением. Для меня это не является давлением, потому что я до должности главы Верховной рады обходился без охраны", - отметил он.

Спикер заверил, что после окончания работы на своей нынешней должности он не планирует пользоваться услугами личной охраны, и уверен, что сможет "нормально смотреть людям в глаза". При этом он выразил сомнение в том, что все его коллеги "так смогут делать".

Ранее украинское издание "Страна" сообщило, что офис президента Украины Владимира Зеленского недоволен позициями Разумкова по ряду вопросов, несмотря на то, что они являются членами одной команды, и предпринимает попытки для его отставки. Издание утверждало, что еще летом в парламенте начали сбор подписей с целью отстранения Разумкова, а сейчас продвижение этой идеи якобы активизировалось. Впервые различия в позициях председателя Рады и офиса Зеленского явно проявились, когда Разумков на заседаниях Совета национальной безопасности и обороны отказался голосовать в поддержку санкций против граждан Украины, поясняя, что эти вопросы должны решаться в законодательном поле. Затем позиции Разумкова стали отличаться от руководства государства и по другим вопросам.