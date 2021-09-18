МИД Франции опроверг утверждения о предварительном обсуждении с США их планов по подлодкам

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Утверждения о предварительном обсуждении Вашингтоном с Парижем планов по контрактам по подлодкам являются ложными. Об этом заявил в субботу глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью телеканалу France 2 .

"В этой сделке проявились двуличие, презрение и ложь", - сказал министр. "В отношениях с союзником так себя не ведут. В таких отношениях не прячутся и уважают друг друга", - заявил глава МИД. На вопрос, обсуждал ли он сложившуюся ситуацию с американским коллегой Энтони Блинкеном, министр ответил отрицательно.

"Проект новой сделки между США и Австралией был инициирован небольшой группой людей. Я не уверен, что все члены австралийского и американского правительств знали об этом", - сказал министр иностранных дел Франции. По его мнению, в сложившейся ситуации есть основания для того, чтобы Франция задала себе вопрос "о прочности альянса с США".

Одновременно Ле Дриан выразил несогласие Парижа с той стратегией, которую США формируют в Индо-Тихоокеанском регионе. "Мы констатируем формирование новой стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе, инициированное США. Это очень конфронтационная стратегия с военной точки зрения", - предостерег он.

По словам Ле Дриана, кризис, возникший в отношениях Парижа и Вашингтона, даст о себе знать при обсуждении будущей стратегии НАТО. "По инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона НАТО начала обсуждение концепции альянса. Работа над новой стратегической концепцией будет проведена во время будущего саммита НАТО в Мадриде", - сказал министр. "Очевидно, что то, что произошло, повлияет на определение этой стратегии", - считает глава МИД.

Он подчеркнул при этом, что "Европа должна обзавестись собственным стратегическим компасом". "Это будет в сфере ответственности Франции в первом семестре 2022 года", - указал министр, напомнив о французском председательстве в ЕС, которое начнется 1 января.

Отношения с Великобританией

Ле Дриан заявил, что Франция не считает нужным отзывать посла из Великобритании из-за новой сделки по подлодкам, поскольку хорошо знает оппортунизм Лондона.

"Послов мы отзываем для того, чтобы по-новому оценить ситуацию. В случае с Великобританией необходимости в этом нет. Мы знаем их политику постоянного оппортунизма", - сказал министр. На вопрос ведущего, возможны ли другие меры против Лондона, Ле Дриан заметил, что, на его взгляд, "в этой истории у Великобритании роль пятого колеса".

На фоне сделки по подлодкам Париж объявил о немедленном отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии, но не отозвал своего посла из Великобритании.