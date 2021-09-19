Telegraph: детали партнерства AUKUS согласовали на саммите G7 без ведома Макрона

ЛОНДОН, 19 сентября. /ТАСС/. Детали партнерства в сфере безопасности между Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией AUKUS были согласованы на встрече на высшем уровне Группы семи (G7) в июне этого года в английском Корнуолле, но президент Франции Эмманюэль Макрон был не в курсе этого. Об этом сообщила в субботу газета The Sunday Telegraph .

По ее информации, бывший глава британского МИД Доминик Рааб помогал в подготовке соглашения, несмотря на предупреждения, что она может ухудшить отношения Лондона с Пекином и Парижем. Всего в саммите, проходившего с 11-13 июня, приняли участие руководители Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, а также лидеры Австралии, Индии, Республики Корея и ЮАР, приглашенные на саммит в качестве гостей. После этого, пишет The Sunday Telegraph, все документы по AUKUS, которые обсуждались британским правительством, имели гриф "совершенно секретно".

Австралия, Великобритания и США в ночь на 16 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых поступят на вооружение в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Францией, где это решение считают ударом в спину. В КНР предупредили, что создание AUKUS усугубит гонку вооружений, и призвали участников альянса отказаться от ментальности эпохи холодной войны и узколобых геополитических концепций.

На фоне сделки по подлодкам Франция объявила о немедленном отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии. Однако Париж не стал давать аналогичное указание своему послу в Великобритании. Как заметил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, на такой шаг решили не идти, "зная политику постоянного оппортунизма" Лондона.

Лондон защищает AUKUS

Тем временем новый министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в статье в той же газете выступила в защиту AUKUS. "Свободы нуждаются в том, чтобы их защищали, и поэтому мы создаем прочные связи в сфере безопасности в мире, - заметила глава Форин оффиса, назначенная на эту должность за несколько часов до того, как об AUKUS было официально объявлено. - Именно поэтому на этой неделе премьер-министр [Великобритании Борис Джонсон] объявил вместе с нашими друзьями, президентом [США Джо] Байденом и премьер-министром [Австралии Скоттом] Моррисоном о создании нового партнерства в области безопасности, названного AUKUS".

"Это демонстрирует нашу готовность непоколебимо защищать наши интересы и бросать вызов недобросовестным приемам и злонамеренным действиям", - сообщила Трасс, для которой эта колонка стала первой на новом посту. "Это также демонстрирует нашу приверженность безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Премьер-министр ранее в этом году подчеркнул жизненную, стратегическую важность этого региона, когда он обозначил свое видение Глобальной Британии [концепция британского правительства, призванная продемонстрировать новую роль Великобритании в мире после выхода из ЕС] в Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики", - добавила министр.