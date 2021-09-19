Австралия намерена купить или арендовать подлодки у США или Британии в ближайшее время

СИДНЕЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Австралия рассмотрит возможность аренды или покупки готовых подводных лодок у Соединенных Штатов или Великобритании в ближайшем будущем. Об этом в воскресенье сообщил глава австралийского оборонного ведомства Питер Даттон.

В интервью телеканалу Sky News Australia министр обороны Австралии сообщил, что страна рассматривает возможность покупки или аренды действующих подводных лодок у США или Великобритании, чтобы начать перевооружение своего флота, не дожидаясь спуска на воду первых атомных подлодок, которые будут построены в Аделаиде, намеченного на 2036 год. "Я уже встретился с рядом моих коллег здесь [в США], в том числе с теми, кто принимает такие решения, и в дальнейшем мы проведем соответствующие консультации в Великобритании", - сказал Даттон.

Министр опроверг информацию о том, что австралийские власти намеренно вводили в заблуждение своих французских коллег относительно соглашения о строительстве дизельных подводных лодок, заключенного двумя странами в 2016 году. Даттон утверждал, что австралийское правительство "откровенно, открыто и честно" информировало о проблемах, возникавших в ходе реализации этого контракта. "Мы открыто говорили о проблемах и о том, что нам необходимо действовать в наших национальных интересах, <...> учитывая меняющиеся обстоятельства в Индо-Тихоокеанском регионе. Предположения о том, что правительство Австралии не выражало такие опасения, просто бросают вызов, откровенно говоря, всей [информации], находящейся в открытом доступе, и тому, о чем мы публично говорили в течение длительного периода времени", - подчеркнул Даттон.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых примут на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, которая назвала это решение "ударом в спину" и отозвала своих послов в Австралии и США для консультаций.