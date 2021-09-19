Экс-президент Афганистана Хамид Карзай выступил с критикой политики "Талибана"

ЛОНДОН, 19 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Афганистана (2004-2014) Хамид Карзай выступил с критикой политики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). В опубликованном в воскресенье интервью газете Sunday Times Карзай обвинил талибов в том, что они пока не выполняют обещания, которые дали, захватив власть в стране.

"С самого начала в ходе всех переговоров [с "Талибаном"] мы делали упор на три принципиально важных вопроса: образование и право девочек на его получение, инклюзивность в правительстве и роль женщин в обществе. Мы также говорили о важности национального флага и ценностях страны, - отметил Карзай, который принял решение остаться в Кабуле после возвращения талибов к власти. - Они были с нами полностью согласны и говорили правильные слова, но пока всего этого не происходит. Нам нужно, чтобы их обещания подкреплялись делом, иначе Афганистан вновь окажется отрезан от мира".

Карзай с сожалением отметил, что девочки-старшеклассницы пока не имеют возможности вернуться к учебе, а "без образования стране никогда не удастся прочно встать на ноги". Он также указал на то, что в составе сформированного талибами временного правительства нет женщин и не представлены некоторые из этнических групп, проживающих на территории страны.

"Нам нужно, чтобы Афганистан принадлежал всем афганцам - мужчинам и женщинам, представителям разных народностей. Единственный ведущий к этому путь - формирование инклюзивного правительства. Тот состав, который они объявили, не подпадает под это определение", - отметил Карзай.

Атмосфера страха

Политик добавил, что новая власть в Афганистане должна заботиться о развитии страны, обеспечивать доступность базовых услуг для населения и стремиться к тому, чтобы "люди жили счастливо, не опасаясь репрессий". По его словам, "Талибану" необходимо "развеять атмосферу страха", в которой живут сейчас многие граждане Афганистана, чтобы избежать оттока образованной молодежи из страны.

"Теряя молодых, образованных и талантливых афганцев, мы наносим стране невосполнимый ущерб, - подчеркнул он. - Эти люди представляют для нас ценность, поэтому необходимо переломить эту тенденцию, делать все возможное, чтобы молодежь оставалась здесь, и сохранить систему образования, иначе мы откатимся в прошлое".

Карзай подчеркнул, что продолжит выражать свое мнение о происходящем в Афганистане, даже если оно будет жестким и содержать критику в адрес "Талибана". При этом, по его словам, он рад тому факту, что силы западной коалиции после 20 лет покинули территорию Афганистана.

"Они не уважали нашу культуру, к тому же Афганистану нужно стать самостоятельным государством", - отметил он.

Правительство талибов

7 сентября захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" объявило состав нового правительства. Премьер-министром назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителями - лидер политического крыла радикалов мулла Абдул Гани Барадар и замглавы политического крыла движения мулла Абдул Салам Ханафи. При этом пресс-секретарь талибов отметил, что данный состав кабинета является временным.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну.