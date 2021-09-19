СМИ: военные США доставили 60 боевиков ИГ на свою базу в Хасеке для переподготовки

БЕЙРУТ, 19 сентября. /ТАСС/. Вертолеты ВВС США доставили в воскресенье две группы боевиков, воевавших ранее в рядах террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), на свою базу в Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке. Как передало агентство SANA, около 60 человек были вывезены из тюрьмы в городе Камышлы, где они содержались под охраной курдов из "Сил демократической Сирии" (СДС) после разгрома банд ИГ в 2019 году.

По его информации, на военной базе США они пройдут переподготовку с тем, чтобы затем влиться в состав марионеточных формирований под названием "Джейш аль-Ашаир", которые используются американским командованием для проведения операций на северо-востоке Сирии. Большинство бывших узников имеют иракское гражданство, среди них есть также подданные Саудовской Аравии и тунисцы.

По сведениям источников SANA, как минимум трое бывших членов ИГ занимали в прошлом руководящие посты в ее региональной структуре, один из них возглавлял полицейские силы в Дейр-эз-Зоре, другой управление по делам пенитенциарных заведений и третий отвечал за финансы.

Предыдущая группа боевиков была доставлена американцами в Эш-Шаддади в июне из тюрьмы Эс-Санавия, расположенной в административном центре Хасеке. В апреле не менее 70 бывших наемников из рядов ИГ покинули тюрьму Гувейран, которую также контролируют бойцы СДС, и были переправлены на базу прозападной коалиции в Эт-Танфе на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании.

Под контролем СДС, которым оказывают поддержку США, находятся северо-восточные регионы Сирии, где сосредоточены основные нефтяные месторождения. Кроме того, провинция Хасеке считается житницей страны. С 2015 года командование США создало на северо-востоке Сирии девять баз, дислоцированные там американские военнослужащие оказывают помощь СДС в борьбе с бандами террористов ИГ, которые активизировались в последнее время.

В Дамаске рассматривают военное присутствие США "как незаконную оккупацию, которая сопровождается грабежом природных богатств, принадлежащих сирийскому народу".