Иностранные наблюдатели не выявили нарушений за три дня голосования на выборах в Госдуму

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Независимые иностранные наблюдатели из Франции и Испании не фиксируют нарушений за три дня голосования на выборах в Госдуму, отмечают прозрачность и доступность избирательного процесса, передает корреспондент ТАСС.

"Обстановка на выборах спокойная, и это самое главное. Избирательные участки хорошо организованы. Все проходит хорошо. У меня замечаний никаких нет", - сказал бывший председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), бывший член Сената Генеральных кортесов Испании Педро Аграмунт. Наблюдатель также отметил, что не увидел на выборах ничего такого, что могло бы противоречить открытости и честности избирательного процесса. Он добавил, что полное мнение об избирательном процессе можно будет сформировать только по результатам голосования, однако уже сейчас можно сказать, что "выборы абсолютно честные и транспарентные".

По словам Аграмунта, на избирательном участке строго соблюдаются все необходимые санитарно-эпидемиологические меры. "На всех избирательных участках люди ходят в маске, а также мы сдаем ПЦР-тесты через день. И я считаю, что эти меры помогут остановить распространение инфекции на выборах, - продолжил он. - Соблюдается социальная дистанция, стоят специальные экраны для предотвращения распространения коронавируса"

Член Сената парламента Франции Сильви Симон Маргерир Анриетт Гуи-Шавэн, также наблюдающая за ходом выборов, указала на отсутствие нарушений на посещенных наблюдателями участках. "Мы уже посетили шесть избирательных участков. И на каждый наш вопрос находился ответ. Личное мое впечатление, что процедура открытая, понятная. И у меня нет никаких замечаний", - указала она.

Политик отметила, что сложно оценить явку избирателей, так как делегация посещала избирательные участки в разное время, однако на некоторых участках отмечалось очень большое количество людей, желающих отдать свой голос.

Наблюдатели из Испании и Франции также высоко оценили использование информационных технологии в избирательном процессе. "Мы посетили Общественный штаб по наблюдению за выборами Москвы и увидели, как все данные электронного голосования попадают туда, как серьезно относятся к этой процедуре наблюдатели. Она нас очень интересует, потому что Франция сейчас думает, как внедрить электронную систему голосования. Надеюсь, что Франция, как и другие страны, воспользуется им, чтобы улучшить избирательную систему и гарантировать наиболее честные и открытые выборы", - сказала Гуи-Шавэн, отметив, что внедрение такой системы позволило бы увеличить явку избирателей.