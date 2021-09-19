NYT: иранского физика-ядерщика Фахризаде убили при помощи роботизированного пулемета

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде в ноябре прошлого года был убит при помощи пулемета, оснащенного роботизированным устройством с дистанционным управлением. С таким утверждением выступила в воскресенье газета The New York Times , ссылаясь на ряд американских, израильских и иранских источников.

По информации издания, бывший тогда главой израильской службы внешней разведки ("Моссад") Йоси Коэн в конце 2019 и начале 2020 года представил американскому руководству список готовящихся спецслужбами операций с целью препятствования развитию ядерной программы Ирана. В частности, речь шла о подготовке убийства Фахризаде. В конце февраля 2020 года представители американской администрации, возглавляемой тогда Дональдом Трампом, одобрили планы убийства физика-ядерщика, утверждает издание.

В качестве оружия спецслужбами был выбрал пулемет бельгийского производства FN MAG, который был в разобранном виде ввезен на территорию Ирана, где впоследствии его собрали и установили на пикап. По сведениям источников The New York Times, пулемет, скорострельность которого составляет порядка 600 выстрелов минуту, был оснащен роботизированным устройством и камерами, что позволило снайперу вести стрельбу в дистанционном режиме. Автомобиль, на который он был установлен, был заминирован для того, чтобы по завершении операции организаторы могли уничтожить улики.

В день проведения операции на подъезде к месту покушения был установлен другой - якобы сломанный пикап, также оснащенный камерами, которые, как утверждает The New York Times, позволили израильским спецслужбам удостовериться, что за рулем автомобиля сидит сам Фахризаде. Операция продлилась около минуты, из роботизированного пулемета были произведены 15 выстрелов. Однако в результате последовавшего взрыва оружие не было уничтожено, а лишь отлетело в сторону, получив серьезные повреждения.

Ученый Мохсен Фахризаде руководил центром исследований при Министерстве обороны Ирана. 27 ноября 2020 года в районе города Дамовенд (провинция Тегеран) на него было совершено покушение. Позже Минобороны подтвердило, что ученый был ранен и впоследствии умер в больнице.

Бывший глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в убийстве специалиста прослеживается след Израиля. По словам официального представителя комиссии национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента) Абольфазля Амуйи, покушение организовано израильскими спецслужбами с возможным привлечением разведок других стран.