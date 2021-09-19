Встречу глав Минобороны Британии и Франции отменили из-за спора о подлодках

ПАРИЖ, 20 сентября. /ТАСС/. Франция приняла решение отменить встречу своего министра вооруженных сил Флоранс Парли с ее британским коллегой Беном Уоллесом из-за скандала вокруг подлодок. Об этом Agence France-Presse сообщил в воскресенье вечером источник во французском военном ведомстве, тем самым подтвердив информацию, появившуюся ранее в британской газете The Guardian.

Встреча глав военных ведомств Великобритании и Франции, которая должна была состояться на следующей неделе в Лондоне, отменена из-за спора между странами, вызванного решением Австралии отказаться от закупки французских подлодок в пользу совместного проекта с США и Соединенным Королевством.

Уоллес должен был провести переговоры с Парли в Лондоне. Министры в сопровождении военачальников из обеих стран должны были также посетить заседание Франко-британского совета - независимой организации, созданной в 1972 году для укрепления связей между двумя странами. Как заявил The Guardian сопредседатель совета Питер Рикеттс, оно также не состоится.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых поступят на вооружение в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Францией, где это решение уже назвали ударом в спину. В КНР предупредили, что создание AUKUS усугубит гонку вооружений, и призвали участников альянса отказаться от ментальности эпохи холодной войны и узколобых геополитических концепций.

На фоне сделки по подлодкам Париж объявил о немедленном отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии. Действия Великобритании французская сторона охарактеризовала как "проявление оппортунизма".