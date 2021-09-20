В Канаде пройдут внеочередные парламентские выборы

ОТТАВА, 20 сентября. /ТАСС/. Внеочередные парламентские выборы пройдут в понедельник в Канаде. Жителям Страны кленового листа в 44-й раз предстоит определить, кто будет в ближайшие четыре года представлять их интересы в Палате общин (нижней палате). Лидер победившей партии станет премьер-министром.

Очередные выборы должны были состояться в 2023 году, однако возглавляемая премьер-министром Джастином Трюдо Либеральная партия Канады (ЛПК) не имеет большинства в парламенте. В последнее время руководитель кабинета часто критиковал работу законодательного органа за медлительность и даже назвал его "местом обструкционизма" из-за сложностей с одобрением правительственной повестки. В связи с этим 15 августа Трюдо объявил о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов на 20 сентября. Он надеялся провести голосование как можно раньше, чтобы воспользоваться общественной поддержкой в контексте успехов в борьбе с пандемией коронавируса и сформировать правительство большинства, чего не смог сделать в 2019 году.

Не по плану

Однако это решение премьера вызвало крайне негативную реакцию в канадском обществе. Большинство жителей, а также все оппозиционные политические партии осудили его, так как считают, что проведение голосования в условиях продолжающейся пандемии недопустимо. Кроме того, нынешние выборы из-за принятых мер безопасности станут самыми дорогими в истории страны. На них будет потрачено 610 млн канадских долларов (482 млн долларов США) налогоплательщиков, многие из которых полагают, что этим средствам можно было найти более достойное применение.

Желание Трюдо получить абсолютную власть своей партии в парламенте, чтобы не подстраиваться под требования оппозиционных Новой демократический партии (НДП) и Квебекского блока, которые по очереди несколько раз в обмен на политические уступки помогали ему, в том числе заручиться доверием депутатов, буквально разозлило канадцев. Если личные рейтинги премьера в январе достигали 50% на фоне успехов в борьбе с пандемией, то после объявления о досрочных выборах они держатся на уровне 30%.

Кроме того, его последние заявления о введении в будущем ковид-паспортов на территории страны, которые серьезно ограничат права невакцинированных граждан на передвижение и жизнедеятельность, вызвали резко негативную реакцию представителей некоторой части общества, считающих это современной формой сегрегации и обвинивших либерального премьера в фашизме. В ходе предвыборной кампании Трюдо толпы не согласных с его политикой граждан буквально осыпали главу правительства отборной бранью, не давая ему начать предвыборные митинги, ряд которых ему пришлось отменить в целях безопасности. После одной из таких встреч с недовольными канадцами в премьера даже бросили горсть гравия.

Не добавила популярности Трюдо и история с запретом журналистам оппозиционного онлайн-издания "Ребел ньюс" (Rebel News) освещать мероприятия с участием ЛПК. Суд признал такое решение антиконституционным, но премьер, пропагандирующий демократические ценности и свободу прессы, теперь просто отказывается разговаривать с представителями этого издания, которые, в отличие от традиционных канадских СМИ, задают острые вопросы.

Подъем оппозиции

На этом фоне неожиданную поддержку получила главная оппозиционная сила - Консервативная партия Канады (КПК), которая после поражения на выборах 2015 года так и не смогла найти более-менее харизматичного лидера. Бывший премьер-министр Стивен Харпер, правивший страной с 2006 по 2015 год, сразу после поражения покинул пост главы КПК, его преемника Эндрю Шира, проигравшего Трюдо в 2019 году, в Канаде уже мало кто вспомнит, а нынешний лидер консерваторов Эрин О'Тул еще летом имел личный рейтинг в районе 20%. Однако после объявления Трюдо о внеочередных выборах многие избиратели обратили свое внимание на оппозицию, и последние две недели личный рейтинг О'Тула и его партии держится в районе 30-32%, а максимальные показатели одобрения консерваторов доходили до 35%.

Неожиданную поддержку получила и Народная партия Канады (НПК) Максима Бернье, которая по итогам прошлых выборов потеряла своей единственный мандат в парламенте. Ей не только удалось мобилизовать свой старый электорат, но и привлечь новых сторонников. НПК, в отличие от всех парламентских политических сил, выступает за абсолютную свободу выбора в вопросах иммунизации от коронавируса, требует не вводить ковид-паспорта и не увольнять людей, которые не хотят вакцинироваться. Также она занимает жесткую позицию в вопросах иммиграционной политики и обещает значительно сократить приток мигрантов в Канаду. В результате рейтинги Бернье и его партии уже целый месяц держатся в районе 6-7%, и по этому показателю НПК делит четвертое и пятое места с Квебекским блоком, уступая лишь либералам, консерваторам и новым демократам.

Правда, как считают многие политологи, подъем НПК может сыграть на руку Трюдо, так как на ее сторону перешла часть электората консерваторов, а это в итоге может помочь либералам выиграть выборы.

Расстановка сил

По данным избирательной комиссии, к выборам допущены 22 партии, а также независимые кандидаты. На атлантическом побережье Канады участки откроются в 08:30 по местному времени (14:30 мск), а завершится голосование в 19:00 (05:00 мск 21 сентября) на тихоокеанском побережье.

Основная борьба за 338 мест в Палате общин развернется между самыми популярными в стране политическими силами: правящей ЛПК, КПК, НДП, Партией "зеленых" Канады, Квебекским блоком и НПК.

По данным исследовательской группы Nanos Research ("Нанос ресерч"), за день до волеизъявления либералам симпатизировали 30,8% избирателей, за консерваторов были готовы отдать голоса 30,5%, а за новых демократов - 21% канадцев. До начала кампании 155 из 338 мандатов в Палате общин принадлежали ЛПК, 119 - КПК, 32 - Квебекскому блоку, 24 - НДП, два - "зеленым". Пять депутатских кресел заняты независимыми кандидатами, одно место вакантно.