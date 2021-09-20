В Узбекистане начался период предвыборной агитации на выборах президента республики

ТАШКЕНТ, 20 сентября. /ТАСС/. Период предвыборной агитации начинается 20 сентября на назначенных на 24 октября выборах президента Узбекистана. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС член Центральной избирательной комиссии Гульноза Исмоилова.

"В соответствии с Избирательным кодексом регистрация кандидатов в президенты заканчивается за 35 дней до выборов, в данном случае до 19 сентября, а предвыборная агитация начинается со дня, следующего за днем, установленным для завершения регистрации кандидатов", - сказала Исмоилова. По ее словам, в ходе агитации запрещается предоставлять избирателям бесплатно или на льготных условиях товары и услуги (кроме информационных), а также выплачивать денежные средства, распространять недостоверную информацию и сведения, порочащие соперников на выборах.

Согласно законодательству, агитация в основном осуществляется с использованием средств массовой информации и социальных сетей в форме публичных дебатов, дискуссий, статей, интервью, выступлений, а также аудио- и видеороликов. Могут быть использованы и иные формы и методы агитации, не запрещенные Избирательным кодексом. При этом программы кандидатов не должны быть направлены против суверенитета, целостности и безопасности государства, посягать на здоровье и нравственность народа, призывать к национальной, расовой и религиозной ненависти.

Как отметила член ЦИК, при проведении агитации всем кандидатам в президенты будут обеспечены равные условия для доступа к государственным СМИ путем бесплатного предоставления равного по объему эфирного времени и печатной площади. В государственных СМИ эфирное время и печатная площадь могут выделяться и на платной основе, но и в этом случае условия оплаты должны быть одинаковыми для всех кандидатов.

"За день до выборов устанавливается день тишины, в ходе которого агитация запрещена, запрещена она и в день выборов", - особо подчеркнул Исмоилова.

Кандидаты от партий

Согласно Избирательному кодексу, один гражданин может занимать пост президента не более двух сроков подряд. Кандидат должен быть не моложе 35 лет, владеть государственным - узбекским - языком и не быть профессиональным служителем какого-либо религиозного объединения. Правом выдвижения кандидатов в президенты обладают лишь политические партии, которых в настоящее время в республике пять.

Старейшая из них Народно-демократическая партия (НДПУ) выдвинула в президенты заместителя председателя своего политсовета Максуду Ворисову, которая стала первой женщиной, выдвинутой на пост главы республики. Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость"), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") и Экологическая партия выдвинули кандидатами в президенты своих лидеров Бахрома Абдухалимова, Алишера Кодирова и Нарзулло Обломурадова.

Самая многочисленная и влиятельная в республике Либерально-демократическая партия ("УзЛиДеП") выдвинула своим кандидатом действующего президента Шавката Мирзиёева. На президентских выборах 2016 года он также выдвигался от этой партии и победил с большим отрывом.