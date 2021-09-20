Наблюдатели из Франции считают, что Западу стоит поучиться у России организации выборов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Нынешние выборы в России организованы на высшем уровне, Западу есть чему поучиться у РФ с этой точки зрения. Такую оценку голосованию дал на брифинге в медиацентре "Выборы - 2021" депутат Европейского парламента, французский политик Жан-Лин Лакапель, который в составе делегации на протяжении трех дней осуществлял наблюдение за ходом голосования в Санкт-Петербурге.

"С удовлетворением отмечаю, что организация - на высшем уровне, - сказал Лакапель, подводя итоги трехдневного наблюдения на различных участках в Санкт-Петербурге. - Я бы сказал, что вам есть чему научить даже западные страны. <…> Отдельно я бы хотел отметить те меры, которые были приняты для обеспечения участия лиц с ограниченной подвижностью: были использованы меры для голосования на дому и средства, которые позволяли непосредственно поучаствовать [в голосовании] на избирательном участке. Я считаю, это тоже то, чему мы могли бы поучиться".

Руководитель делегации международных наблюдателей, депутат Европейского парламента Тьерри Мариани, который на протяжении почти 15 лет принимает участие в миссиях по наблюдению за выборами, отметил на брифинге, что с каждыми последующими выборами в России усиливаются меры безопасности. "Например, теперь повсюду появились камеры. И зачастую подобных мер безопасности нет в других странах. Например, у нас во Франции подобных камер нет", - сказал он.

"Мы заметили, что явка, к сожалению, невысокая, однако эта тенденция прослеживается везде", - также добавил Мариани. Политик подчеркнул, что он и его коллеги осуществляют наблюдение за ходом голосования в России в личном качестве, а не от лица Европейского парламента.

Член Сената Франции Стефан Равье, в свою очередь, особо отметил уровень вовлеченности молодежи в наблюдение за ходом голосования на избирательных участках. "Сам по себе выборный процесс нормален, он проходит так, как он должен проходить: люди получают бюллетени, представлена информация о кандидатах, на месте находятся урны. Кроме того, есть мобильные урны, которых у нас во Франции пока что нет. Есть камеры - опять же, до этого нам во Франции еще далеко", - сказал он, добавив, что увидел на участках в Петербурге "по-настоящему демократический процесс".

Депутат Европейского парламента Эрве Жувен рассказал, что вместе с коллегами на текущих выборах в России они посетили в общей сложности около двух десятков избирательных участков и пообщались, в том числе с представителями разных политических партий. "Я хотел бы отметить, что ни на одном избирательном участке, которые мы посетили, <…> я не увидел своими глазами никаких нарушений, и мне о них не докладывали", - отметил он.