Социал-демократ Шольц победил на третьих теледебатах кандидатов в канцлеры ФРГ

БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, который является кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), победил на состоявшихся в воскресенье третьих теледебатах основных претендентов на пост главы правительства страны. Об этом свидетельствуют представленные телеканалом ProSieben результаты опроса, проведенного институтом Forsa.

Согласно данным исследования, 42% респондентов посчитали Шольца победителем дебатов, 27% отдали свои голоса лидеру Христианско-демократического союза, претенденту от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армину Лашету, 25% - кандидату от "зеленых" Анналене Бербок.

Во время трехсторонних дискуссий, которые длились около 90 минут в прямом эфире, представители партий обсуждали вопросы климата, оплаты труда, борьбы с коронавирусом, образования, энергетики, миграции и внутренней безопасности. Международные темы, как и на предыдущих дебатах, не поднимались.

Бербок и Шольц дали отчетливые сигналы, что хотели бы в коалиционном правительстве работать вместе и что настало время ХДС/ХСС уйти в оппозицию.

Первые теледебаты состоялись 29 августа, вторые - 12 сентября. По их итогам победителем признавали Шольца.

Результаты опросов

В воскресенье газета BILD am Sonntag опубликовала свежий опрос, который показал, что СДПГ за неделю до выборов в Бундестаг (парламент ФРГ) опережает консервативный блок ХДС/ХСС на 5 процентных пунктов. За нее готовы проголосовать 26% избирателей. Рейтинг ХДС/ХСС составляет всего 21%. За "зеленых" изъявили желание отдать голоса 15% избирателей, за Свободную демократическую партию (СвДП) - 12%. Рейтинг правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) составляет 11%. "Левые" набрали бы 6% голосов.

При этом самым популярным политиком из кандидатов в канцлеры остается Шольц - его во главе правительства хотели бы видеть 30% избирателей. Лашета и Бербок поддерживают по 12% респондентов.

Парламентские выборы пройдут в ФРГ 26 сентября. Победившая партия (блок) получит право сформировать правительство, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. Действующий канцлер Ангела Меркель отказалась выставлять свою кандидатуру на пост главы правительства от ХДС/ХСС.