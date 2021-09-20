Глава британского МИД встретится 20 сентября с иранским коллегой

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс встретится в понедельник на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье сообщении постоянного представительства Соединенного Королевства при всемирной организации.

Стороны, в частности, обсудят ситуацию вокруг ядерной программы Тегерана.

"Министр призовет Иран вернуться за стол переговоров по ядерному соглашению, пока еще не слишком поздно. <...> Элизабет Трасс заявит о том, что перезапуск двусторонних отношений должен быть в интересах всех, но продолжающееся несоблюдение Ираном положений ядерной сделки и развитие ядерной программы блокируют важный прогресс", - говорится в тексте.

13 сентября официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде заявил, что делегация Тегерана в ближайшее время возобновит в австрийской столице переговоры по ядерной сделке. По словам дипломата, "Тегеран однозначно ожидает, что другие стороны будут придерживаться реалистичного подхода, когда окажутся в Вене".

В Австрии с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере, а также возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня.