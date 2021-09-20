В США демократы не смогли включить иммиграционные инициативы в пакет бюджетных предложений

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Демократы в Сенате Конгресса США не могут включить масштабную реформу иммиграционной системы в пакет бюджетных предложений на 2022 финансовый год (начнется 1 октября) в размере $3,5 трлн. Такое решение приняла в воскресенье независимый эксперт верхней палаты по процедурным вопросам Элизабет Макдонаф.

Ее постановление опубликовали нексколько американских СМИ, в том числе газеты Politico и The Hill. По оценке Макдонаф, предложения демократов, которые предполагают, в частности, существенное облегчение получения гражданства для многих находящихся в США мигрантов, приравниваются к "новой иммиграционной политике" страны.

Демократы пытались принять указанные предложения по упрощенной процедуре, предусмотренной для касающихся бюджета инициатив. Это могло позволить им обойти противодействие со стороны республиканцев. Эксперт постановила, что такой подход в данном случае "не является уместным".

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что его однопартийцы "глубоко разочарованы" решением Макдонаф. Он заверил, что демократы продолжат попытки добиться осуществления указанных реформ. По словам Шумера, у сенаторов-единомышленников "подготовлены альтернативные предложения" на этот счет, они намерены провести дополнительные консультации с Макдонаф "в ближайшие дни".