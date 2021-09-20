МИД КНДР раскритиковал новый оборонный союз Австралии, Великобритании и США

СЕУЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Решение США передать Австралии технологии для строительства атомных подводных лодок является крайне опасным шагом, который может спровоцировать гонку ядерных вооружений в мире. Об этом говорится в комментарии представителя МИД КНДР, распространенном в понедельник по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи.

Что известно об альянсе Австралии, Великобритании и США

Атомные подлодки для стабильности. Что известно об альянсе Австралии, Великобритании и США

"Это крайне нежелательный и опасный акт, который нарушит стратегический баланс в Азиатско-Тихоокеанском регионе и положит начало гонке ядерных вооружений", - заявил неназванный дипломат. Он указал, что в Пхеньяне "внимательно изучат предысторию" данного решения Вашингтона.

Отметив, что подобные действия администрации президента Джо Байдена "подрывают сложившийся международный порядок, угрожая миру и стабильности", представитель МИД подчеркнул, что в такой обстановке решение руководства КНДР укреплять обороноспособность страны было единственно верным.

"Нынешняя ситуация вновь демонстрирует, что наращивание оборонных возможностей в долгосрочной перспективе должно продолжаться для того, чтобы мы были готовы к подобным резким изменениям в сфере глобальной безопасности", - добавил дипломат.