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МИД КНДР раскритиковал новый оборонный союз Австралии, Великобритании и США

В комментарии ведомства говорится, что это решение "нарушит стратегический баланс в Азиатско-Тихоокеанском регионе и положит начало гонке ядерных вооружений"

СЕУЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Решение США передать Австралии технологии для строительства атомных подводных лодок является крайне опасным шагом, который может спровоцировать гонку ядерных вооружений в мире. Об этом говорится в комментарии представителя МИД КНДР, распространенном в понедельник по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи.

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"Это крайне нежелательный и опасный акт, который нарушит стратегический баланс в Азиатско-Тихоокеанском регионе и положит начало гонке ядерных вооружений", - заявил неназванный дипломат. Он указал, что в Пхеньяне "внимательно изучат предысторию" данного решения Вашингтона.

Отметив, что подобные действия администрации президента Джо Байдена "подрывают сложившийся международный порядок, угрожая миру и стабильности", представитель МИД подчеркнул, что в такой обстановке решение руководства КНДР укреплять обороноспособность страны было единственно верным.

"Нынешняя ситуация вновь демонстрирует, что наращивание оборонных возможностей в долгосрочной перспективе должно продолжаться для того, чтобы мы были готовы к подобным резким изменениям в сфере глобальной безопасности", - добавил дипломат.

Теги
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