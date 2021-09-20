Кандидат в премьеры Японии предложила разместить в стране ракеты США средней дальности

ТОКИО, 20 сентября. /ТАСС/. Кандидат на пост председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии, бывший министр юстиции Санаэ Такаити считает необходимым разместить в стране американские ракеты средней дальности.

"Я считаю, что размещение ракет средней дальности абсолютно необходимо. Это необходимо в том числе для защиты нашей территории и народа", - сказала она в понедельник в ходе дебатов на телеканале Fuji. Такаити заявила, что намерена вести активный диалог с США по этому вопросу, если станет премьер-министром, добавив, что размещение американских ракет явлется сдерживающим фактором в регионе для КНДР и Китая.

Другие кандидаты на пост председателя партии, который также возглавит правительство, не поддержали ее. В частности, министр, ответственный за проведение вакцинации от коронавируса, Таро Коно заявил, что такие споры бессмысленны, пока не будут соответствующим образом распределены роли между США и Японией в рамках их стратегического альянса. Экс-глава МИД Фумио Кисида в свою очередь указал, что многое будет зависть от деталей такого плана, а также от реакции населения. Бывший министр по административным делам и коммуникациям Сэйко Нода назвала дискуссию "крайне опасной" и отметила, что в данном случае дипломатия должна иметь приоритет над наращиванием военной мощи.

17 сентября в Японии стартовала кампания в преддверии намеченных на 29 сентября выборов председателя ЛДП, который также станет и новым премьер-министром. В ней участвуют четыре кандидата - Коно, Кисида, Такаити и Нода. Кандидатуру Коно ранее поддержал текущий глава правительства Ёсихидэ Суга.

В прошлом году спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что в Вашингтоне рассматривают возможность размещения в будущем ракет средней дальности в Азиатском регионе, включая Японию. Японские СМИ также сообщали, что США начали консультации с японской стороной по поводу развертывания новых ракет средней дальности после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако власти Японии официально информацию о начале таких переговоров не подтверждали.