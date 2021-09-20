Британского экс-премьера Гордона Брауна назначили послом ВОЗ

ЖЕНЕВА, 20 сентября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун назначен послом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам глобального финансирования сферы здравоохранения. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ВОЗ.

"Рад, что Гордон Браун согласился стать послом ВОЗ по вопросам глобального финансирования здравоохранения. На этом посту он будет развивать и поддерживать работу ВОЗ по повышению осведомленности на международном уровне о большой потребности в устойчивом глобальном финансировании здравоохранения, особенно в странах G20 и G7", - сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Браун в свою очередь отметил, что поможет ВОЗ "в работе по привлечению глобальных финансовых средств для обеспечения доступа к здравоохранению для каждого". "Наша первостепенная задача заключается в том, чтобы работать вместе над финансированием вакцинации [от коронавируса] во всем мире и защитой беднейших стран от ужасных последствий COVID-19 и других заболеваний", - подчеркнул британский экс-премьер.

Гордон Браун был премьер-министром Великобритании в 2007-2010 годах, сменив на этом посту Тони Блэра, в кабмине которого он в течение 10 лет (1997-2007) занимал вторую по значимости должность министра финансов. В 2010 году лейбористы во главе с Брауном потерпели поражение на всеобщих парламентских выборах, прервав 13-летний период своего непрерывного пребывания у власти и уступив ее Консервативной партии.