Кандидат в премьеры Японии намерен обсудить проблему КНДР с несколькими государствами

ТОКИО, 20 сентября. /ТАСС/. Претендент на пост главы правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), министр, ответственный за проведение вакцинации от коронавируса, Таро Коно заявил в понедельник о намерении обсудить с представителями ряда государств, включая Россию, ситуацию вокруг КНДР для решения проблемы похищения северокорейскими спецслужбами японских граждан.

"КНДР обладает крайне специфичной политической системой. Необходимо провести переговоры на высшем уровне [ради решения проблемы похищений]. Для их успешной организации следует тщательно обсудить ситуацию вокруг КНДР с представителями США, Республики Корея, Китая и России. Убедившись, что мы движемся в едином направлении, можно будет вести диалог с северокорейской стороной", - сказал Коно во время дебатов с другими кандидатами.

18 сентября Коно заявил о готовности провести личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Кандидат также пообещал, что японская сторона продолжит активно проводить политику сдерживания Пхеньяна в рамках альянса Токио и Вашингтона.

Япония по-прежнему требует от КНДР решить проблему похищенных спецслужбами КНДР японских граждан. Этот вопрос является камнем преткновения в отношениях между двумя странами, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось.

17 сентября в Японии стартовала кампания в преддверии предстоящих 29 сентября выборов председателя ЛДП, который станет и новым премьер-министром. Помимо Коно, свои кандидатуры выдвинули экс-глава МИД Фумио Кисида, экс-глава Минюста Санаэ Такаити и бывший министр по административным делам и коммуникациям Сэйко Нода.

Текущие выборы председателя ЛДП проходят в связи с истечением полномочий премьер-министра Ёсихидэ Суги. Он занял этот пост в прошлом году из-за внезапной отставки Синдзо Абэ. Сам Суга от участия в предвыборной гонке отказался. Свое решение он объяснил желанием посвятить остаток своего срока борьбе с коронавирусом.