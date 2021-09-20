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СМИ: глава ВОЗ прибыл в Кабул для переговоров с талибами

Тедрос Аданом Гебрейесус намерен обсудить проблему прекращения помощи сектору здравоохранения Афганистана, отмечает телеканал TOLOnews

ТЕГЕРАН, 20 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус прибыл в понедельник с визитом в Кабул. Об этом сообщил афганский телеканал TOLOnews.

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По сведениям канала, в ходе визита Гебрейесус намерен встретиться с представителями захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ). Отмечается, что основной темой встреч станет проблема "прекращения помощи сектору здравоохранения Афганистана со стороны Всемирного банка, а также возможности ее возобновления".

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АфганистанТедрос Аданом Гебрейесус
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