В МИД Украины заявили, что Зеленский во время ГА ООН привлечет внимание к вопросу Крыма

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН 21 и 22 сентября в Нью-Йорке планирует поднять тему Крыма и рассчитывает на большую вовлеченность ООН в этот вопрос. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Президент едет в Нью-Йорк с четкой целью: консолидировать еще больше поддержку мира для Украины. Это касается вопросов противодействия российской агрессии, привлечения инвестиций на Украину, борьбы с пандемией COVID-19", - приводит слова министра в понедельник пресс-служба внешнеполитического ведомства.

При этом красной нитью участия Зеленского в ГА ООН и переговоров на всех уровнях, по словам Кулебы, будет тема Крыма. "Во-первых, мы очень успешно запустили "Крымскую платформу" (инициированный Киевом формат для продвижения притязаний на Крым). Во-вторых, Крым является вопросом номер один для нашего государства и дипломатии. Будет непростой разговор с генеральным секретарем ООН на эту тему, ведь мы хотим видеть большую вовлеченность ООН в вопросы Крыма", - сообщил министр.

По словам главы МИД Украины, у Зеленского будет очень насыщенный визит. "Президент Украины встретится и с генеральным секретарем ООН, и с генеральным секретарем НАТО, и с лидерами нескольких важных государств, проведет отдельную встречу с иностранными инвесторами", - уточнил Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский и украинская делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой посетят США, где 21 и 22 сентября примут участие в открытии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках визита запланировано также выступление президента на Генассамблее.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.