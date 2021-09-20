В Армении заявили, что готовы начать контакты с Турцией

ЕРЕВАН, 20 сентября. /ТАСС/. Армения готова начать диалог с Турцией на высшем уровне, если начнутся эффективные контакты с официальными лицами Еревана и Анкары. Об этом в понедельник заявила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян.

"Премьер рассказал о своем видении начала переговоров с Турцией во время недавней сессии парламента, заявив, что контактам на высоком уровне должны предшествовать рабочие дискуссии. Между официальными лицами Армении и Турции пока не было контактов, хотя кабмин Армении готов к таким контактам. В случае такой эффективной работы Армения будет готова и к встречам на высоком и высшем уровне", - сказала она.