{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Армении заявили, что готовы начать контакты с Турцией

В случае такой эффективной работы Ереван намерен проводить и встречи на высоком и высшем уровне, отметила пресс-секретарь премьер-министра республики Мане Геворкян

ЕРЕВАН, 20 сентября. /ТАСС/. Армения готова начать диалог с Турцией на высшем уровне, если начнутся эффективные контакты с официальными лицами Еревана и Анкары. Об этом в понедельник заявила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян.

"Премьер рассказал о своем видении начала переговоров с Турцией во время недавней сессии парламента, заявив, что контактам на высоком уровне должны предшествовать рабочие дискуссии. Между официальными лицами Армении и Турции пока не было контактов, хотя кабмин Армении готов к таким контактам. В случае такой эффективной работы Армения будет готова и к встречам на высоком и высшем уровне", - сказала она.

Теги
АрменияТурция
Единый день голосования
В ШОС не зафиксировали на выборах в Госдуму проблем, ставящих под сомнение их легитимность
Читать полностью