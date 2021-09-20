Президент ФРГ Штайнмайер посетит 6 октября Украину по приглашению Зеленского

БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер 6 октября посетит Украину по приглашению своего украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом сообщила в понедельник канцелярия главы германского государства.

Штайнмайер и Зеленский примут участие в памятном мероприятии по случаю 80-й годовщины трагедии в Бабьем Яру. Президента ФРГ в поездке будет сопровождать супруга Эльке Бюденбендер. Другие детали программы будут опубликованы позднее, отметили в канцелярии.

Массовые расстрелы в Бабьем Яру и в расположенном рядом Сырецком концлагере проводились оккупационными войсками гитлеровской Германии начиная с осени 1941 года и до освобождения Киева в ноябре 1943 года. Данные о числе погибших в Бабьем Яру разнятся. Так, украинские исследователи считают, что только евреев здесь было казнено около 150 тыс., а всего - до 200 тыс. человек. На Нюрнбергском процессе в 1946 году, согласно выводам специальной государственной комиссии по расследованию нацистских преступлений в период оккупации Киева, приводились данные о более чем 100 тыс. погибших.