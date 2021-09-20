Порошенко потребовал расследовать проведение выборов в Госдуму на территории Украины

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время заседания согласительного совета Верховной рады в понедельник потребовал провести расследование в связи с состоявшимся в воскресенье голосованием на выборах в Госдуму, которое прошло на четырех избирательных участках на Украине.

"Неожиданно офис президента, власть и отдельные представители "Слуг народа" (президентская партия - прим. ТАСС) позволяют проводить выборы на территории консульских и дипломатических учреждений. Как вы хотите обращаться к мировой общественности не признавать выборы, когда своим распоряжением разрешаете их проведение? <...> Я требую расследовать, каким образом незаконные российские выборы проводились на территории Украины", - сказал он.

При этом сам Порошенко поддержал проект постановления об обращении к мировому сообществу о непризнании выборов в Госдуму в связи с их проведением в Крыму, который Киев отказывается признавать частью России, и участия в выборах жителей Донбасса. Проект постановления Рады о непризнании выборов поддержали на согласительном совете также представители фракции "Слуга народа".

В свою очередь, депутат фракции "Слуга народа" Максим Бужанский указал на противоречивость позиции Киева относительно прошедших в РФ выборов. "Если я правильно понимаю логику процесса, то сформированное нелегитимной, с нашей точки зрения, Госдумой российское правительство, автоматически так же будет нелегитимным в наших глазах. Не понимаю, с каким легитимным органом РФ мы в таком случае будем подписывать документы о продлении транзита газа, за которое так активно боремся", - сказал он.

Выборы в Госдуму

В воскресенье голосование на выборах в Госдуму прошло на четырех участках на Украине - в посольстве РФ в Киеве, генконсульствах России в Харькове, Одессе и Львове. По информации посольства, всего в голосовании приняли участие порядка 400 человек.

Жители Донбасса, получившие гражданство РФ, впервые смогли подключиться к процессу формирования российского парламента. ЦИК РФ 20 июля принял постановление, согласно которому они смогли проголосовать на выборах депутатов Госдумы в онлайн-формате. Также для них были организованы участки в Ростовской области.

Парламент Украины в прошлую среду принял обращение к международным организациям с просьбой противостоять проведению выборов в Госдуму в Крыму, воссоединение которого с Россией Киев отказывается признавать, и участия в голосовании жителей республик Донбасса, а также не признавать легитимность выборов и ввести санкции против организаторов голосования.