В ЕК заявили, что признание результатов выборов в России находится в компетенции стран ЕС

БРЮССЕЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Признание результатов прошедших в России выборов в Госдуму находится в национальной компетенции стран - членов Евросоюза, а не Брюсселя. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Признание результатов выборов - в национальной компетенции стран - членов ЕС. Эту тему, возможно, обсудят главы МИД [стран ЕС] сегодня в Нью-Йорке", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом Стано подчеркнул, что Евросоюз никогда не признает проведение выборов в Крыму, так как не признает полуостров частью России.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

Как заявил ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в ходе встречи с международными наблюдателями, которые следили за выборами в Госдуму, Россия готова к профессиональному техническому разбору всех аспектов избирательной кампании и нападкам на нее со стороны ряда западных стран, оснований для реальных претензий в адрес избирательной системы РФ нет.