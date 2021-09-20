В Киеве ожидают, что Зеленский попытается привлечь США к нормандскому формату на ГА ООН

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках Генеральной Ассамблеи ООН планирует обсудить привлечение США к нормандскому формату (Германия, Россия, Украина, Франция) по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом заявил в понедельник глава президентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Ждем от президента посылов, которые уже звучали, а также [заявлений] о необходимости более широкой поддержки Украины в крымском вопросе, привлечения к "Крымской платформе" как можно большего количества стран, помощи Украине в решении вооруженного конфликта в Донбассе, усиления санкций и привлечения коллег, в частности США, не только к прямой военной помощи, за которую мы благодарны, но и к участию, к примеру, в нормандском формате", - сказал он на брифинге в Верховной раде.

Ранее Зеленский озвучивал намерение поднять вопрос привлечения США к нормандскому формату во время своего визита в Белый дом. На брифинге 2 сентября украинский лидер сообщил, что во время переговоров с американским президентом Джо Байденом предложил ему несколько форматов привлечения представителей США к вопросу урегулирования конфликта в Донбассе, однако прямо не ответил на вопрос о том, идет ли речь о привлечении именно к нормандскому формату.

Президент Украины неоднократно выражал желание подключить США к переговорам "нормандской четверки" или создать некий альтернативный формат при участии Соединенных Штатов. С американской стороны такие намерения пока не подтверждались.

Минские соглашения

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план, подписанный в феврале 2015 года в Минске по итогам переговоров лидеров "нормандской четверки" и получивший название "Комплекс мер по выполнению минских соглашений", не реализован. Киев отказывается от выполнения политической части соглашений.