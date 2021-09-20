Узбекистан намерен восстанавливать транспортные связи с Афганистаном

ТАШКЕНТ, 20 сентября. /ТАСС/. Узбекистан будет восстанавливать автомобильное, железнодорожное транспортное сообщение с Афганистаном. Об этом в понедельник заявил спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.

"Конечно, мы будем восстанавливать автомобильное и железнодорожное сообщение с Афганистаном, которым в эту страну доставляются продукты питания и медицинские препараты, в которых афганцы сейчас очень нуждаются в период пандемии, это будет делаться из соображений гуманизма", - сказал Иргашев в кулуарах конференции "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия", организаторами которого выступили международный дискуссионный клуб "Валдай" и Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.

Он отметил, что граница с Афганистаном в свое время была закрыта и была прекращена выдача виз только из-за пандемии коронавируса, а не по другим причинам.