Пашинян: Армения высоко оценивает помощь России в вопросах демаркации и делимитации границ

ЕРЕВАН, 20 сентября. /ТАСС/. Армения высоко оценивает помощь, которую ей оказывает Россия в вопросах демаркации и делимитации границ, а также возобновления мирных переговоров по решению нагорнокарабахской проблемы. Об этом в понедельник на армяно-российском бизнес-форуме в Ереване заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Считаю открытие региональных коммуникаций очень важным, согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Мы должны подчеркнуть, что высоко ценим поддержку, которую мы получаем от стратегического союзника, России, в продвижении этой повестки, делимитации и демаркации границ и восстановлении мирного процесса [по Карабаху]. Мы понимаем и констатируем, что конструктивный подход России очень важен для решения этих проблем", - отметил он.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместили российских миротворцев.

В продолжение процесса урегулирования 11 января 2021 года в Москве состоялась встреча глав России, Армении и Азербайджана. На ней было подписано совместное заявление, которым, в частности, предусмотрено разблокирование всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе. Тогда же была достигнута договоренность о создании трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров для решения этой и других задач.