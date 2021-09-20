В МИД КНР заявили, что результаты голосования на выборах в Госдуму отражают волю народа РФ

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Результаты выборов в Государственную думу отражают волю российского народа. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя итоги голосования.

"Выборы в Государственную думу являются важным событием в политической жизни российского народа, результаты голосования отражают волю российского народа", - приводит его слова сайт МИД КНР. "В будущем китайская сторона будет, как и прежде, поддерживать российский народ в самостоятельном выборе пути развития", - указал дипломат.

Китай готов расширять сотрудничество между законодательными органами России и КНР, заявил Лицзянь.

"После формирования нового созыва Государственной думы Китай готов продолжать углублять сотрудничество между законодательными органами России и КНР, продвигать межпартийные связи, обогащать коннотацию китайско-российских отношений", - приводит его слова сайт МИД КНР.

Китай всегда будет поддерживать российский народ в самостоятельном выборе своего пути развития, заявили в МИД КНР.