Источник: проведение саммита "нормандской четверки" в обозримом будущем проблематично

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Созыв в обозримом будущем очередного саммита "нормандской четверки" представляется проблематичным. Об этом сообщил ТАСС источник в российской делегации по итогам состоявшейся 17 сентября видеоконференции политических советников и представителей МИД нормандского формата (Германия, Россия, Украина, Франция).

"От европейских коллег прозвучали предложения составить просто перечень вопросов лидерам без каких-либо предлагаемых решений, на которые должны ответить главы государств и правительств. Фактически представители Берлина, Парижа и Киева были готовы расписаться в своей полной некомпетентности, лишь бы поскорее провести заветный саммит. Очевидно, что такой саммит не будет иметь никакой добавленной стоимости к "ничтожным", как накануне заявила Ангела Меркель, результатам семилетней работы нормандского формата и в обозримом будущем весьма проблематичен", - заявил источник.

Реальное урегулирование в Донбассе не входит в политическую повестку Франции, Германии и Украины, указал источник.