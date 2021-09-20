{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Источник: проведение саммита "нормандской четверки" в обозримом будущем проблематично

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Созыв в обозримом будущем очередного саммита "нормандской четверки" представляется проблематичным. Об этом сообщил ТАСС источник в российской делегации по итогам состоявшейся 17 сентября видеоконференции политических советников и представителей МИД нормандского формата (Германия, Россия, Украина, Франция).

"От европейских коллег прозвучали предложения составить просто перечень вопросов лидерам без каких-либо предлагаемых решений, на которые должны ответить главы государств и правительств. Фактически представители Берлина, Парижа и Киева были готовы расписаться в своей полной некомпетентности, лишь бы поскорее провести заветный саммит. Очевидно, что такой саммит не будет иметь никакой добавленной стоимости к "ничтожным", как накануне заявила Ангела Меркель, результатам семилетней работы нормандского формата и в обозримом будущем весьма проблематичен", - заявил источник.

Реальное урегулирование в Донбассе не входит в политическую повестку Франции, Германии и Украины, указал источник.

Генассамблея ООН
В Нью-Йорке приняли дополнительные меры безопасности из-за Генассамблеи ООН
Освещать мероприятия Генассамблеи могут только те СМИ, которые постоянно работают в штаб-квартире всемирной организации и имеют в ней собственное бюро
В Нью-Йорке приняли дополнительные меры безопасности из-за Генассамблеи ООН
Читать полностью