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Американский журналист рассказал, как Байден объяснялся перед Путиным за слова об "убийце"

Согласно фрагменту книги Боба Вудворда, во время телефонного разговора двух лидеров, состоявшегося 13 апреля, президент РФ поднял вопрос о высказывании американского коллеги в вышедшем ранее интервью ABC
Президент США Джо Байден EPA-EFE/SHAWN THEW/POOL
Описание
Президент США Джо Байден
© EPA-EFE/SHAWN THEW/POOL

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентбря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден вынужден был объяснять российскому лидеру Владимиру Путину, что его слова об "убийце" были непреднамеренными. Об этом рассказал в своей новой книге "Опасность" (Peril) американский журналист Боб Вудворд.

Фрагмент книги, которая выходит в продажу во вторник, привел в понедельник телеканал ABC. Так, согласно этому фрагменту, во время телефонного разговора двух лидеров, состоявшегося 13 апреля, Путин поднял вопрос о высказывании американского коллеги в вышедшем ранее интервью ABC.

Байден же, как сообщается, ответил Путину, что его слова "не были чем-то преднамеренным". "Мне был задан вопрос. Я дал ответ. Интервью было посвящено совсем другой теме", - объяснил Байден. После этого американский президент, согласно данным Вудворда, предложил провести встречу на высшем уровне.

По итогам саммита, который провел в Женеве в июне, Путин рассказал, что Байден объяснял ему в разговоре свои слова и пояснения главу российского государства устроили.

Неоднозначный источник

"Опасность" Вудворда посвящена последним месяцам пребывания в Белом доме предыдущего президента США Дональда Трампа и началу работу его преемника Джо Байдена. По утверждению автора, она основана на двух сотнях интервью с участниками событий. При этом и эта, и предыдущие работы Вудворда подвергались критике в американских СМИ за то, что приводимые в них сведения почти невозможно проверить, а в ряде случаев непонятно, насколько точно автор передает информацию источника.

Байден в марте в интервью телекомпании ABC, в частности, заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джо
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