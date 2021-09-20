Пашинян поздравил Путина в связи с победой "Единой России" на выборах в Госдуму

ЕРЕВАН, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник отправил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину в связи с победой на выборах в Государственную думу партии "Единая Россия". Об этом сообщает пресс-служба главы армянского кабмина.

"Уважаемый Владимир Владимирович! Примите мои искренние поздравления с убедительной победой партии "Единая Россия" на выборах в Государственную думу Российской Федерации. Результаты выборов свидетельствуют о поддержке гражданами России политического курса, проводимого политическим руководством страны", - отмечается в послании.

Пашинян также выразил уверенность в том, что "тесное сотрудничество новоизбранного Национального собрания [парламента] Армении и Госдумы нового созыва внесет значительный вклад в продвижение армяно-российских союзнических отношений".