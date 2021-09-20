Британский МИД назвал выборы в России серьезным отступлением от демократических свобод

ЛОНДОН, 20 сентября. /ТАСС/. МИД Великобритании выступил с утверждением о подрыве демократических свобод в ходе прошедших в России выборов в Государственную думу. Заявление о том, что Москва якобы не соблюдала собственные международные обязательства при проведении голосования, было в понедельник распространено пресс-службой Форин оффиса.

"Выборы в Думу, прошедшие 17-19 сентября, представляют серьезный шаг назад для демократических свобод в России. Меры, принятые российскими властями для того, чтобы маргинализировать гражданское общество, заставить молчать независимые СМИ и не дать участвовать в голосовании по-настоящему независимым депутатам, подрывают политический плюрализм и противоречат международным обязательствам, которые брала на себя Россия, - утверждается в сообщении. - Мы разочарованы неоправданными ограничениями, которые Россия ввела для наблюдателей на выборах, в том числе иностранных, работа которых - ключевой элемент демократического контроля".

В документе также осуждается проведение выборов в Госдуму РФ в Крыму, который МИД Соединенного Королевства называет "незаконно аннексированным".

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

Как заявил ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в ходе встречи с международными наблюдателями, которые следили за выборами в Госдуму, Россия готова к профессиональному техническому разбору всех аспектов избирательной кампании и нападкам на нее со стороны ряда западных стран, оснований для реальных претензий в адрес избирательной системы РФ нет.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Страны, не признавшие воссоединение Крыма с РФ, не признают и проходящие там выборы различного уровня. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма и Севастополя демократическим путем, в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.