{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Генассамблея ООН
Обновлено 

Администрация США: Байден на ГА ООН заявит об окончании эпохи "20 лет войны"

По словам американского представителя высокого ранга, президент США намерен заявить о том, что новый этап будет характеризоваться "решительным соперничеством с великими державами, но не новой холодной войной"

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в своем выступлении на Генассамблее ООН заявит о том, что США вместе с завершением своей двадцатилетней войны в Афганистане переходят к новому этапу в своей внешней политике, который будет характеризоваться интенсивной дипломатией. Об этом заявил в понедельник на телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

"Центральной темой речи станет мысль о том, что мы закрываем главу двадцати лет войны [в Афганистане] и открываем главу интенсивной дипломатии", - сказал он.

По словам ведущего брифинга, Байден намерен заявить о том, что этот новый этап будет характеризоваться "решительным соперничеством с великими державами, но не новой холодной войной". "Президент Байден заявит завтра, что он не верит в понятие новой холодной войны, при которой мир был бы разделен на блоки", - добавил представитель администрации.

Теги
СШАБайден, ДжоГенассамблея ООН
В Госдепе не подтвердили информацию о планах возобновления шестисторонних переговоров
Сотрудник Бюро по делам международных организаций Госдепартамента США Эрика Баркс-Рагглс отметила, что США готовы встретиться с представителями Северной Кореи без предварительных условий
Читать полностью