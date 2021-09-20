Боррель утверждает, что в ходе выборов в России были серьезные нарушения

БРЮССЕЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Евросоюз принимает к сведению сообщения о якобы имевших место серьезных нарушениях в ходе состоявшихся в России выборов в Госдуму. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Евросоюз сожалеет, что решение России серьезно ограничить численность и формат международной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами помешало ее развертыванию. ЕС принимает к сведению сообщения независимых и надежных источников о серьезных нарушениях", - утверждал он. По его словам, "Российская Федерация должна выполнять обязательства, которые она взяла на себя в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы в области защиты прав человека и демократических ценностей".

Боррель также подчеркнул, что ЕС не будет признавать Крым частью России, а также проведение там выборов. "Решение Российской Федерации привлечь жителей неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей Украины к участию в выборах в Государственную думу, региональных и местных выборах противоречит духу и целям Минских соглашений. ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - заключил он.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

Как заявил ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в ходе встречи с международными наблюдателями, которые следили за выборами в Госдуму, Россия готова к профессиональному техническому разбору всех аспектов избирательной кампании и нападкам на нее со стороны ряда западных стран, оснований для реальных претензий в адрес избирательной системы РФ нет.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Страны, не признавшие воссоединение Крыма с РФ, не признают и проходящие там выборы различного уровня. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма и Севастополя демократическим путем, в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.