Найиб Букеле назвал себя в Twitter диктатором Сальвадора

Как сообщает в понедельник агентство EFE , ранее Букеле именовал себя в соцсети как "президент Сальвадора".

Приравняли к деньгам. Как и зачем власти Сальвадора используют биткойн

15 сентября в столице страны Сан-Сальвадоре прошли массовые протесты. Демонстранты несли плакаты "Нет диктатуре!" и "Мы обмануты биткойном", выкрикивая лозунги с критикой в адрес политики главы государства. Участники марша выступили против вердикта Верховного суда Сальвадора, разрешившего президенту избираться на второй срок подряд. Они осудили признание биткойна официальным платежным средством, а также намерения властей провести конституционную реформу и удвоить численность личного состава вооруженных сил республики. Все эти планы манифестанты назвали проявлением авторитаризма правительства во главе с Букеле.

Ранее Найиб Букеле уже использовал соцсеть в качестве инструмента высмеивания своих критиков. Так, в июне 2019 года президент изменил свою фотографию на фото главного героя комедийного фильма "Диктатор" (The Dictator, 2012) адмирала генерала Хафаза Аладина, которого играет британский актер Саша Барон Коэн.