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Найиб Букеле назвал себя в Twitter диктатором Сальвадора

Это произошло на фоне массовых протестов в республике против признания биткойна официальным платежным средством, а также намерения властей провести конституционную реформу

МЕХИКО, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Сальвадора Найиб Букеле изменил описание своего официального аккаунта в Twitter, назвав себя "диктатором Сальвадора".

Как сообщает в понедельник агентство EFE, ранее Букеле именовал себя в соцсети как "президент Сальвадора".

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15 сентября в столице страны Сан-Сальвадоре прошли массовые протесты. Демонстранты несли плакаты "Нет диктатуре!" и "Мы обмануты биткойном", выкрикивая лозунги с критикой в адрес политики главы государства. Участники марша выступили против вердикта Верховного суда Сальвадора, разрешившего президенту избираться на второй срок подряд. Они осудили признание биткойна официальным платежным средством, а также намерения властей провести конституционную реформу и удвоить численность личного состава вооруженных сил республики. Все эти планы манифестанты назвали проявлением авторитаризма правительства во главе с Букеле.

Ранее Найиб Букеле уже использовал соцсеть в качестве инструмента высмеивания своих критиков. Так, в июне 2019 года президент изменил свою фотографию на фото главного героя комедийного фильма "Диктатор" (The Dictator, 2012) адмирала генерала Хафаза Аладина, которого играет британский актер Саша Барон Коэн.

Теги
СальвадорБукеле, Найиб
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