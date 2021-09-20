Еврокомиссия назвала действия США и Австралии в отношении Франции неприемлемыми

БРЮССЕЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Разрыв Австралией контракта с Францией на поставку подводных лодок в пользу поставок из США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник в интервью телеканалу Си-эн-эн.

"С одной из наших стран-членов поступили неприемлемо. Мы хотим понять, что случилось и почему. Мы должны прояснить этот вопрос, прежде чем мы сможем вернуться к нормальной работе [с США и Австралией]", - заявила она, отвечая на вопрос об осложнении отношений Брюсселя и Вашингтона после создания США, Великобританией и Австралией партнерства в сфере безопасности (AUKUS).

Ранее в понедельник представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано объявил, что эта проблема будет рассмотрена на закрытой встрече глав МИД ЕС, которая пройдет вечером на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых примут на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией на поставку подводных лодок на сумму в более чем 50 млрд евро, заявив, что он более не отвечает национальным интересам Австралии. В ответ Париж обвинил австралийские власти в преднамеренном обмане и отозвал своих послов в Австралии и США для консультаций.