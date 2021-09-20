Псаки: США не откажутся от сделки с Австралией, несмотря на недовольство Парижа

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Власти США не откажутся от договоренности по атомным подлодкам с Австралией и Великобританией, несмотря на недовольство со стороны Франции. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Один из журналистов спросил, планируют ли США отказаться от соответствующей сделки в свете позиции Франции. "Нет, у нас нет [таких планов]", - ответила Псаки.

Она также подтвердила, что президент США Джо Байден рассчитывает провести телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. По словам Псаки, время проведения беседы согласуется, как ожидается, она состоится в "предстоящие дни". "Президент [США] в этой беседе подтвердит нашу приверженность работе с одним из наших самых давних и близких союзников [с Францией] по целому спектру проблем, с которыми сталкивается мировое сообщество, и, конечно, обсудит недавние события и нашу текущую совместную работу по ряду вопросов. Безусловно, [речь пойдет о] наших общих интересах в регионах Индийского и Тихого океанов, а также о <...> глобальных вызовах и вопросах", - добавила представитель Белого дома.

Австралия, Великобритания и США на прошлой неделе объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых поступят на вооружение в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Францией, где это решение уже назвали ударом в спину. В КНР предупредили, что создание AUKUS усугубит гонку вооружений, и призвали участников альянса отказаться от ментальности эпохи холодной войны и узколобых геополитических концепций.

На фоне сделки по подлодкам Париж объявил о немедленном отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии. Действия Великобритании французская сторона охарактеризовала как "проявление оппортунизма".

"Мне не известно о плане, предусматривающем предложение чего бы то ни было", - уточнила Псаки позднее на брифинге, отвечая на вопрос о том, намерены ли США предложить Франции какой-то план, предусматривающий частичную компенсацию экономических потерь от отказа Австралии от упомянутого контракта с французской стороной.