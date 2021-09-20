Совет обороны Франции рассмотрит вопрос об аннулировании Австралией контракта на подлодки

ПАРИЖ, 20 сентября. /ТАСС/. Совет обороны Франции во вторник обсудит ситуацию вокруг расторжения Австралией контракта на строительство подводных лодок. Об этом в понедельник сообщили в администрации французского президента.

"Совет обороны Франции соберется во вторник утром в узком составе, чтобы рассмотреть ситуацию, сложившуюся вокруг расторгнутого Австралией контратака на поставку французских подводных лодок", - цитирует телеканал BFM представителя Елисейского дворца.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых примут на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, заявив, что он более не отвечает национальным интересам Австралии. В ответ Париж обвинил австралийские власти в преднамеренном обмане и отозвал своих послов в Австралии и США для консультаций.