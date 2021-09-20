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Псаки: Байден верит в эффективность ударов по террористам, несмотря на трагедию в Кабуле

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что при подготовке операций, предусматривающих нанесение ударов с воздуха по террористам, Соединенные Штаты, как правило, имеют "больше времени на оценку как угрозы, так и потенциальной цели"

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает эффективной американскую стратегию нанесения ударов по террористам с воздуха, невзирая на трагедию, произошедшую по вине Вашингтона в Кабуле в конце августа. Это подтвердила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ее попросили уточнить, полагает ли все еще Байден, что означенная стратегия работает, принимая во внимание факт гибели в столице Афганистана 29 августа 10 местных мирных жителей, в том числе семи детей, в результате ошибочного удара с американского беспилотного летательного аппарата. "Абсолютно", - ответила официальный представитель Белого дома. При этом она выразила мнение, что речь шла об "ударе в целях самообороны". Псаки также заявила, что при подготовке операций, предусматривающих нанесение ударов с воздуха по террористам, Соединенные Штаты, как правило, имеют "больше времени на оценку как угрозы, так и потенциальной цели".

Как утверждали сначала власти США, американский беспилотник 29 августа нанес в Кабуле удар по автомобилю со взрывчаткой, с помощью которого намеревались совершить теракт боевики афганского ответвления террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России). В результате атаки были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. Между тем, как сообщил представитель Детского фонда ООН в Кабуле Герве де Лис, жертвами удара ВС США стали семь детей.

Пентагон признал 17 сентября, что удар был нанесен ошибочно, принес извинения родным и близким погибших и начал расследование обстоятельств произошедшего.

Теги
СШАБайден, ДжоПсаки, Джен
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